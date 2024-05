A.-C. Roth, C. guyon, S. Pichavant, C. Beauvalet

Allergies alimentaires : les enfants sont de plus en plus touchés

Les enfants sont de plus en plus allergiques à certains aliments. 6 à 8% des moins de 18 ans sont concernés.

Anna a trois mois. Sa mère l’allaite depuis sa naissance. Lorsque cette dernière a essayé de donner un biberon de lait infantile à sa fille, elle a fait une réaction allergique très grave. Les premiers tests révèlent qu’Anna est allergique au lait en poudre. Les médecins voient de plus en plus d’allergies alimentaires chez les enfants. 6 à 8% des moins de 18 ans sont touchés. Ils n’étaient que 2% en 2002. La hausse est spectaculaire et multifactorielle. Cette augmentation est due à la génétique, à l’environnement et à l’alimentation transformée.

Une liste d’allergènes à mettre à jour

Les allergologues parlent d’un problème de santé publique. En principe, la présence d’allergènes doit être indiquée sur les étiquettes de produits alimentaires, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains spécialistes estiment également que leur liste devrait être mise à jour, comme avec les lentilles et les pois. Face à ce risque accru, certains médecins réclament une meilleure formation des personnes qui travaillent avec les enfants afin de savoir comment réagir en cas de crise allergique.