Adieu Monsieur Patate, la marque de jouets culte ne sera plus genrée

Finie la marque "Monsieur Patate", jouet culte du groupe Hasbro. Le fabricant a annoncé jeudi 25 février qu'il allait commercialiser une famille patate non-genrée, mais a précisé que les jouets genrés eux-mêmes le resteraient. Seuls la marque et le logo perdront l'attribut "Monsieur".

Ces jouets, introduits en 1952, et mis en scène dans la série de films Toy Story, font partie des incontournables des familles américaines. A partir d'une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer des personnages en leur ajoutant des attributs comme des yeux –avec sourcils maquillés pour Madame Patate, par exemple– une bouche, avec rouge à lèvres pour Madame– une moustache pour Monsieur, chaussures à talons ou pas, etc...

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ