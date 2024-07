"En une heure, vous sauvez trois vies" : l'Etablissement français du sang lance un appel aux dons avant un été à risques

"Nous avons besoin de vous !" : le message sur le site de l'Établissement français du sang est clair et lance donc un appel à la mobilisation à tous les Français. Les réserves de sang sont trop basses à l'approche des vacances d'été. Si ces stocks ont l'habitude de fluctuer au gré des événements nationaux, depuis les élections européennes, les établissements de don du sang constatent ainsi une baisse des dons.

C'est effectivement très calme à la maison du don du sang de Créteil, mercredi 3 juillet : à peine 20 donneurs sont présents alors qu'il y avait 50 créneaux disponibles. Parmi eux, Raphaël, donneur régulier que l'Etablissement français du sang a sollicité par téléphone. "Ils avaient besoin d'éviter la pénurie et faire remonter un peu les stocks en poche de sang donc j'ai rapidement pris rendez-vous", témoigne-t-il.

Raphaël, donneur régulier, a été appelée par l'EFS pour venir donner son sang. (SOLENNE LE HEN - FRANCEINFO - RADIO FRANCE)

Depuis les élections européennes, les Français ont la tête ailleurs explique Stéphane Noël, directeur de l'Etablissement français du sang d'Ile-de-France. "Les Français ont l'esprit occupé par autre chose actuellement... Ça peut être par les JO, ça peut être par le contexte politique, social, et aujourd'hui les Français ont moins de capacité à se mobiliser et se tourner vers autrui. De fait, le don du sang patine un petit peu de ce contexte global".

La collecte perturbée par les élections

La tenue des élections européennes et législatives qui a mobilisé des salles communales a aussi perturbé la collecte habituelle. Résultat : il manque plus de 10 000 poches de sang pour que le stock soit suffisant pour passer l'été.

"On est à 91 000 produits en stock au niveau national, il faudrait qu'on arrive à monter à 105 000 produits d'ici quinze jours." Stéphane Noël, directeur de l'Etablissement Français du Sang d'Ile-de-France à franceinfo

"Vous pouvez vous inscrire si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous pesez plus de 50 kilos, si vous vous sentez en bonne santé, prenez votre téléphone, vous vous inscrivez, vous faites après un petit test d'éligibilité et vous pourrez donner votre sang en toute confiance. C'est très simple, c'est très facile, ça ne prend qu'une heure de son temps et en une heure vous sauvez trois vies", plaide Stéphane Noël, de l'EFS, rappelant que pendant l'été, la maladie ne prend pas de vacances.

"Les gens qui ont un cancer continueront à avoir besoin d'un support transfusionnel pour être pris en charge. La maman qui va accoucher et qui pourrait faire une hémorragie, on a besoin d'importantes quantités de produit sanguin pour lui venir en aide et faire en sorte que cette maman puisse accompagner son bébé, les personnes qui vont avoir un accident de la route sur le trajet des vacances, etc."

L'Établissement français du sang a besoin aussi de stock pour se préparer à toute éventualité pendant les jeux olympiques, y compris celle d'un attentat.