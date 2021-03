Dunkerque : le confinement prolongé de trois week-ends

C. Colnet, A. Lepinay, J. Vlasseman

Pour toute l'agglomération de Dunkerque (Nord), trois week-ends de confinement supplémentaires ont été annoncés par la préfecture mardi 9 mars. Les habitants sont partagés. "Nous, sur Dunkerque, on a beaucoup de cas, vaut mieux être confiné les week-ends", confie un Dunkerquois. "Si je sais que derrière, il y a des résultats, c'est bien, mais là, on est confinés samedi et dimanche, à savoir que les gens vont travailler lundi, mardi... Les enfants sont mélangés, je ne sais pas vraiment s'il y a un résultat ou pas", nuance un autre.



785 cas pour 100 000 habitants

Selon la préfecture, les deux premiers week-ends de confinement commencent à porter leurs fruits. Mais les taux d'incidence restent alarmants : dans la communauté urbaine de Dunkerque, il s'élève à 785 cas pour 100 000 habitants, soit plus de trois fois la moyenne nationale. Toutefois, les confinements à répétition commencent à peser sur le moral des commerçants. Dans la boutique de vêtements de Micheline Paul Constant, le samedi représente 30% du chiffre d'affaires de la semaine. Alors, cette annonce est celle de trop. "Ça fait trop longtemps que ça dure, on est un peu saturés", se résigne-t-elle. L'hôpital de Dunkerque prend actuellement en charge 80 patients Covid, et tous les lits en réanimation sont occupés.

