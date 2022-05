Santé : selon une étude, l'alcool favoriserait les maladies d'Alzheimer et de Parkinson

Les mauvais effets de l'alcool sur le foie sont connus, mais il serait aussi toxique pour le cerveau. Pour les plus de 60 ans qui boivent, "l'augmentation du risque de maladie d'Alzheimer est d'environ 80 %. L'augmentation du risque de Parkinson est d'environ 42 % pour les hommes et 49 % pour les femmes", explique Damien Mascret, médecin et journaliste, vendredi 13 mai, qui montre que les maladies neurologiques sont liées à la consommation d'alcool.

1,9 million de Français consommerait trop d'alcool

"Les Américains considèrent qu'à partir de trois verres par jour, vous avez un problème avec l'alcool. En France, on est passé à une consommation à moindre risque (…), on considère qu'il ne faut pas dépasser plus de deux verres maximums par jour et maximum dix verres par semaine", poursuit le médecin. Il précise que ces verres sont standards et correspondent à un demi de bière ou à 10 cl de vin. "La dernière estimation nous montre qu'il y aurait 1,9 million de Français qui consomment plus de deux verres par jour tous les jours", conclut Damien Mascret.