Santé : les Français fument et boivent trop

Avec un peu plus de 11% du PIB consacré aux dépenses de santé, la France a l'un des systèmes les plus généreux, derrière les États-Unis et la Suisse et devant les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Concernant l'espérance de vie, la France se classe neuvième, avec 82 ans et six mois. Derrière l'Espagne et l'Italie (respectivement 83,4 ans et 83 ans), mais devant le Danemark et l'Allemagne (81,2 ans et 81,1 ans). Autre bonne note : l'accès aux soins.

75 000 décès évitables

Près de neuf Français sur 10 ont accès à un médecin en cas de besoin. En revanche, dans l'hexagone, un adulte sur quatre fume tous les jours, c'est le quatrième taux le plus élevé des pays de l'OCDE. Autre mauvaise habitude : la consommation d'alcool. Avec plus de 13 litres consommés par an et par habitant, la France est le troisième pays de l'OCDE où l'on boit le plus, juste devant l'Allemagne. Selon l'organisation, 75 000 décès par an pourraient être évités en France.