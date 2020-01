Santé : la carte de la consommation d'alcool selon les régions

La France se situe au 6e rang des plus gros consommateurs d'alcool des pays de l'OCDE. Mardi 14 janvier, Santé publique France dévoile une carte de la consommation d'alcool en France selon les régions. "11,7 litres d'alcool pur sont bus par an par les plus de 15 ans, ce qui correspond à trois verres par jour", commente le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13.

L'Occitanie compte 13% de buveurs quotidiens

La carte est contrastée. "Il y a une consommation d'alcool largement supérieure à la moyenne en Occitanie. Près de 13% des habitants de la région sont des buveurs quotidiens. Les Hauts-de-France et la Bretagne complètent le podium. Parmi les régions les plus sobres, l'Île-de-France, la Normandie et les DOM-TOM. En Guadeloupe, il n'y a que 7% de buveurs quotidiens", précise le journaliste.

