Pays-Bas : un bracelet électronique pour contrôler la consommation d’alcool

Les Pays-Bas ont adopté un bracelet électronique d’un nouveau genre : un alcoomètre. Grâce à la sueur, il permet de s’assurer que les personnes condamnées pour un délit commis en état d’ébriété respectent leur interdiction de consommation d’alcool. Une Néerlandaise, qui l’a testé, témoigne : "Lorsque j’étais enfant, j’ai subi un traumatisme. L’alcool m’a aidée, mais il m’a aussi conduit directement à l’hôpital. J’ai réussi à traverser cette épreuve, mais ensuite vous devez affronter l’extérieur. J’ai deux beaux garçons. J’ai dû affronter la protection de l’enfance et prouver que je ne buvais plus. C’est alors que j’ai entendu parler de l’alcoomètre", explique-t-elle.

Réduire les chances de rechute

Pour la jeune femme, ce bracelet est un "excellent moyen" de prouver qu’elle ne boit plus 24 heures sur 24 et de prouver qu’elle a fait un effort depuis sept mois, en le portant. "Ce bracelet m’a permis de m’en sortir différemment et de réduire mes chances de rechute", estime-t-elle. Ces dernières années, avant de décider de l’appliquer au niveau national, les autorités néerlandaises ont effectué plusieurs phases d’essais de l’alcoomètre. Lors du dernier d’entre eux, en 2018, 10% des détenteurs d’un bracelet électronique commettaient un délit, contre 51% dans le groupe témoin.