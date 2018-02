Nouvelle-Aquitaine : plus de 2 tonnes de drogue saisies sur l'autoroute A63 en moins de 24 heures

Les douaniers de Bordeaux (Gironde) et de Dax (Landes) ont intercepté plus de deux tonnes de cannabis en contrôlant plusieurs véhicules sur l'autoroute A63, a appris franceinfo mercredi. La valeur marchande de la drogue est estimée à près de 17 millions d'euros.

Les véhicules étaient tous en provenance d'Espagne. Plus de deux tonnes de drogue ont été interceptées en moins de 24 heures lors de plusieurs contrôles sur l’autoroute A63, a appris franceinfo, par un communiqué des douanes françaises mercredi 28 février. Cet axe relie l'agglomération bordelaise à la frontière espagnole. La valeur totale de la marchandise est estimée à près de 17 millions d’euros.

La première saisie date du mardi 20 février. Les douaniers de Dax (Landes) ont procédé à un contrôle approfondi d’un poids-lourd sur une aire de repos sur l'A63. Dissimulés sous des vêtements et des chaussures destinés à l’Allemagne, ils découvrent de nombreux paquets de résine et d’herbe de cannabis. En tout, 692 kg de résine et 278 kg d’herbe de cannabis ont été retrouvés.

Au milieu de lots de serviettes en papier

Les douaniers de Bordeaux (Gironde) font le même genre de découverte le lendemain, mercredi 21 février. Ils contrôlent "deux véhicules utilitaires identiques circulant juste l’un derrière l’autre" sur cette même autoroute. Dans chacun des véhicules qui transportent des lots de serviettes en papier, ils découvrent 1 028 kg de résine et 131 kg d’herbe de cannabis.

Les douaniers de Bordeaux (Gironde) et de Dax (Landes) ont saisi près de deux tonnes de cannabis, les 20 et 21 février 2018. (DOUANES FRANCAISES)

La juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux est en charge des enquêtes dans ces deux dossiers. Trois hommes ont été interpellés. Ils ont été mis en examen et écroués.