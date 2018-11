Tabac : un mois pour arrêter

Les campagnes de sensibilisation contre le tabagisme prouvent leur efficacité. En 2017, un million de personnes ont cessé de fumer. La France ne compte plus aujourd'hui que 12 millions de fumeurs. L'inscription aux campagnes du mois sans tabac bat des records, comme à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les méthodes douces comme la pratique du taï-chi sont de plus en plus fréquentes. Pour arrêter de fumer, rien ne vaut le travail de groupe.

Un cancer particulièrement mortel

Cependant, l'inquiétude persiste au regard du nombre de fumeuses. 30% des hommes sont fumeurs, les femmes sont 24% à l'être. Un nombre en constance augmentation, particulièrement chez les femmes âgées de 45 à 54 ans : elles étaient 21,5% en 2000 et 30,5% en 2017. Pour ces femmes, le nombre de cancers du poumon progresse au même rythme. Un cancer qui reste l'une des principales causes de décès en France.

Le JT

Les autres sujets du JT