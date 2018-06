Tabac : Strasbourg souhaite l'interdire dans tous ses parcs

Strasbourg (Bas-Rhin) a été pionnière en bannissant le tabac des aires de jeu pour enfants dès 2014. Aujourd'hui, la ville veut passer à la vitesse supérieure et devrait interdire le tabac dans tous ses espaces verts, lundi 25 juin. Un filtre de cigarette met 13 ans à se désintégrer et pollue beaucoup dans l'intervalle. Voilà pourquoi les élus strasbourgeois veulent totalement interdire leurs espaces verts au tabac.

Des amendes mises en place

"On sait que la contrainte entraîne le processus. On veut accompagner cette prise de conscience que le tabac n'est pas quelque chose de normal, qu'il est toxique pour la santé et toxique pour l'environnement", explique le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la mairie de Strasbourg. Après six mois de prévention pédagogique, la municipalité verbalisera si nécessaire. À partir de janvier 2019, il en coûtera 38 euros de fumer dans un espace vert strasbourgeois et 68 euros de jeter un mégot par terre.