Alcool et tabac, causes principales du cancer

Le cancer est la première cause de mortalité en France devant les maladies cardiovasculaires. En 2015, 346 000 cancers ont été diagnostiqués chez les 30 ans et plus, selon les chiffres des agences Santé Publique France et CIRC. 41% d'entre eux, liés à l'alcool, au tabac, à une mauvaise alimentation ou à l'obésité, auraient pu être évités. Le tabac est responsable de 20% de ces nouveaux cas de cancer. L’alcool en provoque 8% alors que l'alimentation déséquilibrée et l'obésité en sont chacune responsables pour 5,4%.

La prévention à renforcer

Les facteurs de risque moins fréquents sont les agents infectieux, les expositions professionnelles à l'amiante ou aux pesticides. Mais d'après l'agence Santé Publique France, il faut renforcer les actions de prévention. Les Français méconnaissent encore les risques et les sous-estiment.

