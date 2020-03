Tabac : le prix du paquet passe la barre symbolique des 10 €

Un seuil symbolique a été franchi. Dimanche 1er mars, le paquet de Marlboro, paquet de cigarettes le plus vendu en France, passe à 10 €. En relevant de 50 centimes les taxes sur le tabac, le gouvernement espère faire reculer les ventes et réduire le tabagisme. Depuis vingt ans, la consommation de cigarettes a baissé de plus de 50%, alors que le prix moyen du paquet n'a cessé de grimper. "On a une usure de notre clientèle qui, plus le prix augmente, plus elle déserte nos magasins", estime Hervé Regnault, buraliste.

75 000 morts chaque année

Les professionnels du secteur sont confrontés à la concurrence des pays frontaliers, comme en Alsace. "Pour moi il n'y a plus vraiment d'intérêt d'acheter en France, en Allemagne c'est mois cher", indique une cliente. Mais les prix vont continuer d'augmenter, la prochaine hausse est prévue en novembre prochain. Chaque année, le tabac tue 75 000 Français.

