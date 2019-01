Tabac : le paquet neutre est-il dissuasif ?

Terminés, les logos. Finies, les couleurs attrayantes. Maintenant, des photos anxiogènes sont venues remplacer les emballages colorés des paquets de cigarettes. Depuis l'apparition du paquet neutre, sortir des cigarettes est devenu plus compliqué pour certains fumeurs. "Au début, ça me dégoûtait. J'ai vu quelques photos qui étaient vraiment choquantes. Maintenant c'est devenu normal", déclare un interrogé. "On ne les regarde plus à force", explique une autre.

Un million de fumeurs en moins

Selon une étude, la part des fumeurs qui disent apprécier l'aspect de leurs paquets a été divisée par trois en un an. Ils étaient 53% en 2016, contre 16% en 2017. De plus, la part des fumeurs embarrassés par l'aspect de leurs paquets a été multipliée par deux, pour atteindre 12% en 2017. L'objectif du paquet neutre a donc atteint sa cible, notamment chez les moins de 25 ans. La France aurait ainsi perdu un million de fumeurs quotidiens en un an. Un recul inédit, qui s'explique aussi par la hausse des prix du tabac.

