Tabac : des fumeurs de plus en plus jeunes en France

C'est devenu une scène habituelle en France : sur les trottoirs, devant les collèges et les lycées, des élèves ont une cigarette à la main ou à la bouche. Près de 20% d'entre eux sont des fumeurs réguliers et ils ne comptent pas s'arrêter maintenant. "Je sais que je ne vais pas m'arrêter maintenant, parce que je n'en ai pas envie, ça ne va pas marcher de toute façon", déclare une fumeuse. Sur près de 200 000 nouveaux consommateurs chez les jeunes, près de deux tiers d'entre eux continueront à fumer sur le long terme.

Une vulnérabilité plus grande avant 20 ans

Comme le rappelle le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste chez France Télévisions, avant 20 ans, "c'est le moment où on va être le plus vulnérable pour devenir accro au tabac. Si on a passé 20 ans, il y a très peu de chances que l'on devienne addict". Pour certains tabacologues, il faudrait installer un périmètre "sans tabac" devant les établissements scolaires. Une mesure déjà appliquée dans la commune de Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, près des écoles et des établissements sportifs.