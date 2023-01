Santé : "L'association alcool-tabac est un risque énorme au niveau cancer", rappelle une tabacologue

Selon une étude de l'Institut national du cancer, publiée lundi, les Français s'estiment bien informés sur le cancer mais minimisent les risques liés à leur consommation d'alcool et de tabac.

"L'association alcool-tabac est un risque énorme au niveau cancer", a rappelé lundi 30 janvier sur franceinfo Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Les Français s'estiment bien informés sur le cancer et minimisent les risques liés à leur consommation d'alcool et leur tabagisme, selon une étude de l'Institut national du cancer, publiée lundi. "Dès une à trois cigarettes par jour, Il y a une augmentation importante du risque cardio-vasculaire et du risque de cancer", a-t-elle indiqué. Marion Adler a tenu à balayer certaines idées reçues. Certains Français estiment que c'est la nicotine qui est toxique : "C'est totalement faux. Ce qui est toxique, c'est la fumée, donc les goudrons, le monoxyde de carbone", a-t-elle expliqué.

franceinfo : Il y a encore pas mal d'idées reçues sur le tabac ?

Marion Adler : Il faut savoir que chaque cigarette est toxique. Dès une à trois cigarettes par jour, Il y a une augmentation importante du risque cardio-vasculaire et une augmentation du risque cancer, en fonction des risques ensuite génétiques. Mais, dès une petite consommation, il y a une augmentation des risques pour la santé. Évidemment, c'est le cas pour l'alcool aussi. Une consommation non modérée, c'est-à-dire pas plus de deux verres maximum trois fois par semaine, c'est ce qui permet d'être protégé, de ne pas avoir un sur-risque, mais il n'y a pas d’alcool protecteur.

Qu'est-ce qui est toxique exactement ?

Beaucoup de gens pensent que dans la fumée, ce qui est toxique, c'est la nicotine, ce qui est totalement faux. Ce qui est toxique, c'est la fumée, donc les goudrons, le monoxyde de carbone, les substances cancérigènes. La nicotine, elle est addictive. C'est justement le traitement qui peut aider à sortir facilement du tabagisme. Peu de gens le savent. C'est important de savoir qu'il n'y a aucun danger, par exemple, à prendre suffisamment de nicotine. Souvent, les patchs plus les formes orales de nicotine aident. Ce n'est pas plus dangereux de fumer avec un patch que sans. Ce sont des messages importants.

Quel message doit-on faire passer sur la cigarette électronique ?

C'est la même chose pour ces notions par rapport à la cigarette électronique par exemple. La cigarette électronique, c'est la vaporisation de nicotine. Donc c'est infiniment moins toxique que la fumée de cigarette par les cigarettes classiques. Il est important de dire que c'est un outil qui peut aider les gens aussi à arrêter de fumer. Ça peut être tout à fait associé aux substituts nicotiniques. Le non-risque, c'est zéro cigarette. La vapoteuse ou la cigarette électronique peut être une aide supplémentaire.

Il n'est pas simple de se débarrasser du concept de la cigarette plaisir ou du verre d'alcool qui fait du bien ?

Heureusement, on est revenus de ces messages qui étaient donnés par l'industrie. C'est totalement faux. Évidemment, une cigarette de temps en temps, c'est extrêmement toxique parce que c'est celle qui va mener à la reprise du tabac. Il n'y a absolument pas de fumée non toxique pour le corps. Notre corps est fait pour respirer l'air ambiant ou l'air qui nous apporte l'oxygénation, mais bien sûr pas pour respirer de la fumée. Or, quand on allume une cigarette, on inspire de la fumée qui, elle, contient plein de substances toxiques. Et en plus, ça risque de faire rechuter quelqu'un qui a arrêté de fumer. Il vaut mieux arrêter de fumer et prendre la nicotine pour se sentir bien et se sentir bien tout au long de cet arrêt du tabac.

Ne faudrait-il pas communiquer sur des messages plus positifs ?

Dès qu'on arrête de fumer, on élimine en 24 heures le monoxyde de carbone qui est la substance qui diminue l'oxygénation. Il y a déjà un bénéfice au niveau santé 24 h après. Ce n'est pas dix ans, c'est 24 heures après. Et puis ça diminue aussi tout de suite le risque de cancer parce qu'on arrête de prendre une substance qui est cancérigène. Et puis 300 euros par mois, quand on fume un paquet par jour, ce n'est pas négligeable. C'est plus de 3 000 euros par an qui sont économisés au profit de sa santé. Et c'est la liberté finalement, parce qu'on n'a pas besoin de reprendre tous les jours une substance dont on est addictif et qui est toxique. Une association alcool-tabac est bien sûr un risque énorme au niveau cancer.