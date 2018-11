Pollution : en ville, les non-fumeurs inhalent la fumée d'une cigarette tous les deux jours

"Vous êtes toutes fumeuses ?", à cette question, trois jeunes passantes à Paris répondent : "Pas du tout". Pourtant, "une étude vient de montrer que, rien qu'en respirant l'air à Paris, tellement c’est pollué, on est fumeur", explique Julian Pain. Alors, combien de cigarettes sont fumées par jour ? Les non-fumeurs inhaleraient l'équivalent d'une cigarette tous les deux jours, soit un demi-paquet par mois, rien qu'en respirant l'air de Paris. Dans certains axes, comme à côté d'un rond-point, la moyenne atteint plus de deux cigarettes la journée.

Deux principales sources de pollution : le trafic et le chauffage

Est-ce que c'est mieux dans les autres villes ? "Marseille (Bouches-du-Rhône), Toulon (Var) et Nice (Alpes-Maritimes), ce n’est pas terrible non plus en termes de qualité de l'air", souligne Julian Pain. Il y aurait deux types de polluants, "les gaz et toutes les particules, qui vont être solides. Plus elles sont fines, plus elles vont rentrer dans votre système respiratoire et sanguin, et plus elles vont avoir un impact sur votre santé", explique Charlotte Songeur, ingénieure à Airparif. En ville, les deux sources principales de pollution vont être le trafic et le chauffage.

