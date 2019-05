Marseille : il sera interdit de fumer sur trois plages pendant l'été

Il s'agit des plages de Pointe Rouge, Borély et Bonneveine, qui sont toutes très fréquentées en juillet et en août. Objectifs : "protéger les non-fumeurs" et "préserver le littoral des déchets".

La plage de la Pointe Rouge, à Marseille, le 22 avril 2018. (GARDEL BERTRAND / AFP)