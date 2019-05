Marseille : il est désormais interdit de fumer sur certaines plages

Vendredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Et à cette occasion, la ville de Marseille a décidé de prendre le sujet à bras le corps. Avec le retour des beaux jours, la municipalité a interdit la cigarette sur certaines plages de la ville, tout comme le narguilé. Sur le sable, les avis sont partagés sur ce nouvel arrêté.

Les parents convaincus, pas les fumeurs

Un jeune père de famille se réjouit de la disposition : "Moins de mégots dans le sable, il [son enfant, ndlr] ne joue pas avec. Donc on a pas besoin de le surveiller pour s'assurer qu'il ne mange pas de mégot." Si les parents semblent convaincus, la mesure fait moins l'unanimité chez les fumeurs. "On est en plein air donc on pourrait très bien fumer", peste une habitante, brandissant son cendrier de poche. Braver l'interdit coutera 38€ aux contrevenants.Les maîtres nageurs sont en charge de l'application.

