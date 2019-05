À Paris et Marseille, la cigarette devient interdite sur les plages et dans les parcs

Les cigarettes devraient diminuer de plus en plus dans l'espace public. Si le nombre de fumeurs s'est amoindri au fil des années, les municipalités prennent plusieurs dispositions pour inciter à arrêter la cigarette. C'est notamment le cas à Marseille (Bouches-du-Rhône), qui a pris un arrêté municipal pour interdire de fumer sur trois de ses plages. Si un habitant assure qu'"on s'y fera, j'irai fumer un peu plus loin", d'autres estiment que cette disposition est un coup d'épée dans l’eau. "Ce n’est pas les mégots qu'il y a le plus [sur la plage, ndlr]. Ce sont les papiers, les serviettes, les pailles..."



Des sanctions dès juillet à Paris

À Paris, la ville a annoncé que la cigarette serait prohibée dans 52 parcs et jardins municipaux. Sur les bancs, les avis sont partagés. Certains dénoncent une mesure liberticide, d'autres "salue[nt] l'initiative. Ça me parait assez cohérent pour le respect de l'environnement et pour la beauté des lieux." L'arrêté est déjà annoncé et des sanctions seront appliquées dès le mois de juillet dans la capitale.