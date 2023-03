La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis a baissé chez les jeunes de 17 ans entre 2017 et 2022

Selon cette enquête, menée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, de plus en plus d'adolescents de 17 ans n'ont ainsi jamais bu d'alcool. La propension au tabagisme ou à la consommation de cannabis, elles aussi, reculent.

Moins d'un jeune de 17 ans sur deux (46,5%) déclare avoir déjà fumé au moins une cigarette au cours de sa vie, annonce jeudi 9 mars l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans son Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel à la préparation à la défense*. Ils étaient 59% en 2017.

Le tabagisme recule chez les jeunes depuis la précédente enquête de 2017. Ainsi en 2022, 15,6% des adolescents de 17 ans consomment quotidiennement du tabac (au moins une cigarette par jour), contre 25,1% cinq ans plus tôt.

La consommation de cigarette électronique augmente

La consommation de la cigarette électronique a pour sa part augmenté entre 2017 et 2022 : l'an dernier, quasiment 6 jeunes de 17 ans sur 10 (56,9%) avaient déjà expérimenté la cigarette électronique, contre 52,4% en 2017. Ils étaient 6,2% à vapoter régulièrement en 2022, contre 1,9% en 2017. Cela correspond à une augmentation de 226%. Ces hausses sont "portées par une consommation féminine en très nette progression". "Pour la première fois, les niveaux d'expérimentation, d'usage au cours du mois et d'usage quotidien (6,2%) de la cigarette électronique dépassent ceux des cigarettes de tabac", constate l'enquête. Elle révèle une expérimentation de plus en plus précoce : l'âge de la première cigarette électronique des jeunes de 17 ans en 2022 était en moyenne de 15 ans, contre 15,4 ans en 2017.

Selon cette enquête, de plus en plus d'adolescents de 17 ans n'ont jamais bu d'alcool : ils étaient ainsi près un sur cinq en 2022 (19,4%), contre 14,3% en 2017. L'Observatoire note également un recul de l'ivresse : 50,4% des jeunes de 17 ans avaient déjà été ivres au moins une fois au cours de leur vie en 2017, contre 45,9% en 2022.

L'OFDT note une forte diminution de l'usage du cannabis en huit ans, et ce quelle que soit la fréquence d'usage. Alors que près de la moitié des jeunes de 17 ans (47,8%) avaient déjà expérimenté du cannabis en 2014, ils ne sont plus que 29,9% en 2022. Pour la première fois, l'Observatoire s'est penché sur la consommation de cannabidiol (CBD). Selon l'enquête, 17,1% des adolescents de 17 ans ont déjà eu recours au CBD et 14% en ont consommé dans les douze derniers mois.

Davantage d'alcool chez les apprentis

L'enquête se penche également sur les différences de consommation selon le statut scolaire, jugées "plus marquantes" en termes de tabagisme. 43,5% des jeunes de 17 ans sortis du système scolaire fument quotidiennement, contre 22,% des élèves des lycées généraux et technologiques de 17 ans. "La consommation de boissons alcoolisées s'avère plus répandue parmi les apprentis", constate l'OFDT. Selon l'Observatoire, ils sont 18,2% à reconnaître un usage régulier de l'alcool, contre 5,9% des élèves des lycées généraux et technologiques.

L'Observatoire voit dans ce net recul de la consommation de substances psychoactives un "changement profond de perception de ces usages, lié à la dénormalisation du tabac et au changement de statut de l'alcool, qui ne serait plus systématiquement perçu comme une dimension incontournable de la fête aux yeux des nouvelles générations d'adolescents". L'OFDT salue ainsi "une évolution favorable en termes de santé publique", mais insiste tout de même sur le contexte de la crise sanitaire du coronavirus et les confinements qui ont pu avoir des effets sur ces usages. "L'enquête ESCAPAD permet de constater que, non seulement ce recul des expérimentations n'a pas, pour l'instant, engendré une période de rattrapage, mais que ces usages moindres semblent durablement inscrits dans les comportements de la population adolescente".

*Méthodologie : L'enquête ESCAPAD a été réalisée en mars 2022 auprès de jeunes de 17,4 ans en moyenne, de nationalité française. Cette enquête anonyme s'appuie sur un questionnaire auto-administré durant la Journée défense et citoyenneté (JDC). 22 430 questionnaires réalisés ont pu être exploités.