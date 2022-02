Jeux d’argent : des mineurs de plus en plus exposés

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à jouer à des jeux d’argent. Pour comprendre le phénomène et l’analyser, les auteurs d’une étude commandée par l’Autorité nationale des jeux ont classé les joueurs selon trois catégories : les personnes sans risque, les personnes à risque modéré et les personnes qui présentent des risques excessifs. Conséquence, 300 000 adolescents ont un rapport problématique aux jeux d’argent. C’est 210 000 de plus qu’en 2014, date à laquelle avait été réalisée la dernière étude.

Deux causes principales

Les raisons de cet attrait vers les jeux d’argent s’expliquent par deux causes principales. "La première c’est l’influence des parents", explique Alexandre Hébert qui ajoute que "23,6% des adolescents déclarent jouer avec le compte de leurs parents". Deuxième cause identifiée, "l’exposition massive des jeunes aux publicités sur les jeux d’argent sur les médias et les réseaux sociaux".