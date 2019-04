Consommation d'alcool : l'Académie de médecine tire la sonnette d'alarme

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'alcool ne baisse plus en France. L'Académie de médecine tire donc la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, elle interpelle les pouvoirs publics face à des chiffres qui stagnent. L'institution s'appuie sur une enquête de Santé publique France publiée en février 2019. Elle indique que la consommation ne recule plus et que près d'un quart des Français boivent trop.

41 000 décès chaque année en France

L'organisme déplore l'affaiblissement de la loi Évin et réclame donc un durcissement de la législation, comme adapter le prix d'une bouteille en fonction de son degré d'alcool. Autre piste : bannir les publicités sur le web. 41 000 décès sont liés à la consommation d'alcool chaque année en France. C’est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac.