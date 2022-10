Drogue : de Cayenne à Paris, immersion sur la nouvelle route de la cocaïne

Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti se sont rendu en Guyane, samedi 1er octobre, afin de tenter d’apporter des réponses au trafic de drogue devenu endémique sur place. Des moyens humains et matériels vont être déployés afin de lutter contre le phénomène.

À Orly (Val-de-Marne), à l’arrivée d’un vol en provenance de Cayenne (Guyane), les douaniers sont aux aguets, à la recherche du moindre détail suspect. Tous les matins, ils posent les mêmes questions. La fouille de routine se poursuit. et les douaniers tombent sur une masse suspecte blanche. 623 grammes de cocaïne viennent d’être saisis. Le passeur transportait de la drogue contre de l’argent. "On a deux vols par jour ici, et on a des interpellations quasiment tous les jours", confie Olivier Gourdon, le chef des contrôles aux douanes.



Cayenne, plaque tournante de la cocaïne

Pour faire passer de la drogue, les trafiquants ont de l’imagination : coquille de noix, boîtes de poissons, ou de conserves. L’an dernier, 512 mules ont été arrêtées à l’aéroport de Cayenne, une véritable plaque tournante de la cocaïne. La drogue est un fléau sur l'île, car les habitants sont pauvres et acceptent volontiers de l’argent facile. C’est le cas de Tonio Pollux. Criblé de dettes et avec un enfant à charge, il a cédé. Il a fini par être interpellé et a purgé un an de prison à Fleury-Mérogis (Essonne). Une association l’accompagne désormais dans sa réinsertion.