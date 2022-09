Société : les dégâts causés par la drogue de synthèse 3-MMC

Elle a circulé tout l'été dans les soirées, les bars ou chez les particuliers. Vendue de 10 à 30 euros le gramme contre 60 à 80 pour la cocaïne, la 3-MMC est la drogue du moment. Julien en consomme régulièrement, attiré par son prix, il l'utilise pour intensifier ses rapports sexuels lors de week-ends que les initiés appellent "Chemsex", un marathon sexuel sous emprise chimique. "On s'installe dans une bulle qui va permettre de se désinhiber. On entre dans un tunnel et pendant ce temps-là plus rien n'existe, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos douleurs disparaissent", témoigne ce quarantenaire.

Des risques cardiovasculaires et neurologiques

Une drogue de synthèse illégale en France, mais qui reste facile d'accès. Elle est produite en grande quantité dans des laboratoires, principalement asiatiques, et est vendue sur Internet et livrée à domicile par des colis discrets. "Les risques d'une drogue comme la 3-MMC, ce sont des risques cardiovasculaires et neurologiques. Et à côté de ça, les troubles psychiatriques", dénonce le Professeur Amine Benyamania, chef du service d'addictologie à l'hôpital Paul-Brousse (APHP). Depuis 2008, une vingtaine de décès serait survenu​s en France à cause de cette substance.