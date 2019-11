Rennes : six jeunes condamnés pour trafic de cannabis et de cocaïne

Quatre kilos de cannabis, 50 grammes de cocaïne et 1 650 euros en liquide ont été saisis lors d'un coup de filet, le 28 octobre.

Six jeunes d'Ile-et-Vilaine ont été condamnés pour trafic de stupéfiants à des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement, indique le parquet de Rennes à franceinfo lundi 4 novembre. Après plusieurs mois d'investigations dans l'agglomération rennaise, les gendarmes de Rennes ont procédé à un coup de filet le 28 octobre. Sept trafiquants présumés ont été interpellés, des jeunes d'Ile-et-Vilaine pour la plupart inconnus des services de police ou de gendarmerie. Quatre kilos de cannabis, herbe et résine, 50 grammes de cocaïne et 1 650 euros en liquide ont été saisis au cours des perquisitions.

Six d'entre eux sont passés devant le tribunal de Rennes jeudi 31 octobre. Le principal mis en cause, qui a reconnu avoir vendu environ 25 kilos de cannabis sur les deux dernières années, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois de sursis. Les autres ont reçu des peines allant de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois de sursis, à 2 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, indique le parquet.