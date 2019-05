Tabac : la cigarette électronique de plus en plus utilisée pour arrêter de fumer

L’e-cigarette est de plus en plus utilisée comme outil de sevrage tabagique, selon Santé publique France. Le pourcentage d’adultes qui vapotent a ainsi grimpé d’1,1% en l’espace d’un an quand le nombre de fumeurs a chuté d’1,5%.