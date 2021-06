A Juvignac, dans l'Hérault, des cendriers à sondage pour des rues sans mégots

A Juvignac, on ne mégote pas avec l’environnement. Depuis plusieurs semaines, dix cendriers à sondage ont fait leur apparition dans les endroits les plus fréquentés de la ville : arrêts de bus, tramway, parvis de l’hôtel de ville. Les fumeurs sont invités à repondre à des questions simples ou humoristiques sur les thèmes du recyclage, les méfaits de la cigarette ou la culture locale. Pour voter, il suffit de glisser son mégot dans le cendrier qui correspond à la réponse choisie. Plus le tas de mégots progresse, plus il donne la tendance. C'est le cas pour le cendrier qui arbore cette question : "combien votre mégot mettra de temps à disparaitre s'il n’est pas jeté dans ce cendrier ? 12 mois ou 12 ans ?"

Un moyen pour la municipalité d’éviter aux fumeurs la tentation de jeter leurs cigarettes sur les trottoirs, tout en les sensibilisant notamment à l’environnement. « L’idée c’est de poser des questions qui font réfléchir sur l’éco-responsabilité, le traitement des déchets » explique Olivier Andrade, président de l’association Cocoon Start qui accompagne les porteurs de projets écoresponsables. Une initiative déjà mise en place a Bordeaux, qui séduit les habitants fumeurs. « C’est une bonne démarche, c’est mieux pour la qualité de vie des riverains, cela évite d’avoir des allées jonchées de mégots »

Rien ne se perd

Avec cette nouvelle campagne de sensibilisation, la mairie espère bien réduire le nombre de quantité de cigarettes jetées à même le sol mais pas seulement. « On est 11 000 habitants, il faut que nous puissions les responsabiliser aussi sur les encombrants, sur les déjections canines... » précise Jean-Luc Savy, le maire de Juvignac.

Tous les déchets récupérés sont recyclés en énergie thermique par une société basée en Isère. Deux autres cendriers pédagogiques mobiles seront également utilisés lors d’événements publics en plein air.