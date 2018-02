Amnistie des condamnés pour consommation de marijuana à San Francisco : la fin d'une "guerre injuste contre les pauvres et les Noirs"

San Francisco amnistie les possesseurs et consommateurs de marijuana condamnés depuis 1975, suite à la récente légalisation de la vente de marijuana à usage récréatif en Californie.

Conséquence de la récente loi qui légalise depuis le 1er janvier dernier la vente de marijuana à usage récréatif en Californie, la ville de San Francisco a décidé d'amnistier toutes les personnes condamnées depuis 1975 pour possession et consommation de cette plante, jusqu'ici interdites. Une mesure vue par beaucoup comme une réparation faite aux minorités ethniques, principales victimes de ces condamnations.

Chez Basa, l’un des plus vieux dispensaires de Californie à vendre de la marijuana, la nouvelle fait ainsi son effet. Dans sa boutique, on parle de "petite révolution". Le fondateur de Basa, Ross Mirkamini, a travaillé neuf ans pour le procureur de San Francisco, où il soutenait ce combat. Pour lui, "c’est une guerre de 50 ans contre la drogue menée de façon tellement injuste contre les pauvres et les Noirs qui prend fin".

3 000 condamnations mineures vont être classées

Les condamnations ont eu des conséquences souvent désastreuses pour la vie des personnes poursuivies à l’époque, "spécialement pour les gens de couleur, les Noirs, les pauvres qui avaient une condamnation pour marijuana dans leur casier", estime Ross Mirkamini. "Ça les empêchait de louer une maison ou de trouver un travail. C’était carrément un sabotage de leur vie", explique-t-il. Jovane, une Afro-Américaine, vient justement d’acheter un peu d’herbe dans ce dispensaire. Même si elle n’a jamais été condamnée, il était temps pour elle que cette injustice cesse.

Je crois que c’est la chose la plus stupide que j’ai entendue. Les juges n’avaient pas autre chose à faire que de nous poursuivre pour de l’herbe ?Jovane, consommatrice de marijuanafranceinfo

Pas moins de 3 000 condamnations mineures vont être purement et simplement classées. Le procureur annonce aussi que près de 5 000 autres affaires plus graves pourraient être réexaminées et rejugées si nécessaire.