Le cannabis médical devrait être expérimenté en 2020 chez certains malades. L'Agence nationale de sécurité du médicament a donné son feu vert en juin dernier pour les malades en "impasse thérapeutique", c'est-à-dire les patients souffrant notamment d'épilepsie résistante aux traitements, de douleurs neuropathiques ou d'effets secondaires de chimiothérapies.

Malgré son interdiction, le cannabis reste la substance illicite la plus consommée en France. Selon le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, 45 % des Français ont déjà fumé du cannabis. Parmi eux, 11 % en ont consommé au cours de l'année et même 6 % au cours du dernier mois. Une consommation d'autant plus importante que la France est le pays avec la politique la plus répressive en Europe.

Si la consommation de cannabis comporte des risques pour la santé, est-il pour autant plus dangereux que l'alcool et le tabac, qui sont eux vendus légalement ?

Nous avons posé ces questions à Marie Jauffret-Roustide, sociologue, et chercheuse à l'Inserm.