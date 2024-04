Légalisation du cannabis en Allemagne : où en est-on ailleurs en Europe ?

Acheter du cannabis et le fumer sans se cacher, c'est possible à partir du lundi 1er avril en Allemagne. Le pays a adopté l'une des législations les plus libérales d'Europe, même s'il y a des restrictions : quantité limitée, pas plus de 50 grammes par mois, interdiction de fumer à proximité d'écoles, interdiction pour les moins de 18 ans... En Europe, seuls trois pays ont légalisé le cannabis dit récréatif. Le phénomène est assez récent : 2021 pour Malte, 2023 pour le Luxembourg et désormais l'Allemagne. Avec, à chaque fois, des restrictions en termes de quantité et de visibilité, ou non, dans l'espace public.

Ligne dure en France, consommation en privé autorisée en Espagne et au Portugal

En France, la ligne est dure. "Le cannabis c'est cool, la cocaïne c'est chic", voilà la représentation sociale des drogues, a dit récemment Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, devant une commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. "La réalité, c'est que ce sont des poisons destructeurs qui participent à la fragilisation de la société française". Posséder et consommer du cannabis en France expose à un risque d'amende, voire d'incarcération. La peine maximale s'élève à un an de prison et 3 750 euros d'amende.

En Europe, l'interdiction prédomine mais avec des sanctions très diverses, avec jusqu'à 8 ans de prison à Chypre. En Espagne, posséder, consommer, cultiver du cannabis est autorisé à condition que ce soit en privé. Au Portugal, la consommation à petite échelle est possible. Il s'agit donc de dépénalisation, mais pas de légalisation. Sur la question du cannabis médical, 21 des 27 États membres ont dit oui. En France, où une expérimentation a été menée, son utilisation n'est pas encore légalisée.