L'ancien boxeur Mike Tyson se lance dans la culture du cannabis en Californie

Une reconversion lucrative. Mike Tyson, l'ancien champion du monde de boxe poids lourds, se lance dans la culture de cannabis en Californie. Cet Etat américain, le plus peuplé du pays, a légalisé la vente et la consommation de marijuana lundi 1er janvier.

L'ex-star des rings a ainsi acheté un terrain d'un peu plus de 16 hectares dans le sud-ouest de la Vallée de la Mort pour y construire le "ranch Tyson" comme le rapporte le site américain The Blast. Mike Tyson a aussi créé sa propre école pour apprendre aux agriculteurs comment faire pousser et développer leurs plants.

Mike Tyson n'est pas le premier sportif à se reconvertir dans le business de la marijuana. Le cycliste Floyd Landis avait fait de même dans le Colorado, qui fait partie des huit Etats américains à avoir légalisé le cannabis.