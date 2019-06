Faits divers : des gendarmes démantèlent un réseau de drogue en milieu rural

Il est 5 heures du matin, mardi 11 juin, à la gendarmerie de Lure (Haute-Saône). Une quinzaine de gendarmes se préparent à démanteler un trafic de stupéfiants en milieu rural. La perquisition est lancée au domicile du supposé chef de réseau. Un jeune homme et sa compagne se trouvent à l'intérieur du logement. Ils dormaient encore avant de partir au travail, mais le réveil a été brutal.

Une grosse saisie au domicile de la tête de réseau

"C'est un trafic de stupéfiants. Donc, pour éviter une déperdition des preuves, on procède à une effraction pour faire le choc, la surprise, et favoriser la rapidité de l'intervention", explique un gendarme. Plus de 2,5 kg de résine de cannabis, 147 g d'herbe et plus de 50 g de cocaïne sont saisis. Simple consommateur au départ, le jeune homme a cédé à la tentation du trafic. Les gendarmes démantèlent environ un trafic par semaine. Suspecté d'alimenter un réseau qui ciblerait les lycéens, le jeune homme sera rapidement présenté au juge dans le cadre d'une comparution immédiate.

