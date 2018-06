En Californie, la culture du cannabis menace l'une des espèces les plus mignonnes des Etats-Unis

La martre de Humboldt, une sous-espèce de la martre d'Amérique, pourrait être déclarée en voie de disparition en Californie en raison de la croissance de l'industrie du cannabis.

La martre de Humboldt est en danger. Cette sous-espèce de la martre d'Amérique est menacée par la déforestation et l'industrie du cannabis en Californie (Etats-Unis), indique The Guardian (en anglais). Cet État a choisi de légaliser le cannabis récréatif par référendum en 2016 et la mesure est entrée en vigueur en 2018.

Les martres de Humboldt vivent dans des forêts denses pour se protéger des prédateurs comme les coyotes et les lynx roux. Et comme les forêts de séquoias se sont rétrécies en Californie, la population de martres aussi. Les foyers de population se situent essentiellement dans le Triangle d'émeraude de l'État (les trois comtés de Mendocino, de Humboldt et de Trinity, situés dans le nord de la Californie), qui est aussi l'épicentre de la culture du cannabis.

Victimes d'intoxications

Dans le comté de Humboldt, il y aurait entre 4 000 et 15 000 sites de culture de cannabis sur des propriétés privées, en plus des exploitations illégales. En plus de l'habitat forestier mobilisé pour les cultures de cannabis, de nombreux producteurs utilisent des produits pour empêcher les rongeurs de mâcher les lignes d'irrigation ou de manger les cultures. Conséquence, les mammifères qui s'attaquent aux rongeurs, comme les martres, peuvent mourir d'hémorragies internes en dévorant leurs proies.

Adorables sur le papier, les martres de Humboldt sont également réputées pour être féroces. Elles attaquent les ruches pour manger du miel, et se nourrissent également de lézards, d'insectes, d'oiseaux, de campagnols ou encore d'écureuils. Un groupe de défense à but non lucratif a donc demandé aux autorités nationales et fédérales d'inscrire ces animaux sur la liste des espèces en danger, car "ils symbolisent le cœur sauvage de la forêt".