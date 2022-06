Douze personnes interpellées dans la région lyonnaise, soupçonnées d'être à la tête d'un vaste trafic de stupéfiants

Douze personnes ont été interpellées dans la région lyonnaise lundi 13 juin dans le cadre d'une enquête sur un trafic national de stupéfiants, a appris ce lundi franceinfo auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Gironde.

Après 96 heures de garde à vue, huit de ces 12 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire vendredi. Lors de ces interpellations, 600 kg de résine de cannabis, 40 kg d'herbe et 5 kg de cocaïne ont été saisis, ainsi que des armes à feu, dont deux fusil d'assaut (un AK-47 et un M16), environ 170 000 euros en espèce, et des montres de luxe de la marque Rolex. Les personnes mises en cause sont âgés de 25 à 35 ans.

190 000 euros en liquide

Ces arrestations sont le résultat d'une enquête débutée il y a deux ans en Gironde. En juillet 2020, un couple de retraités effectuant de nombreux voyages entre la France et l'Espagne est soupçonné de transporter de la résine de cannabis pour alimenter un trafic en région bordelaise. Le couple est interpellé en septembre la même année.

L'enquête franchit une étape en mai 2021, grâce à une surveillance des donneurs d'ordre de ce couple, avec la saisie d'un semi-remoque en provenance d'Espagne. À l'intérieur : près d'une tonne de résine cannabis (950 kg) et 190 000 euros en espèce. Plusieurs personnes sont interpellées.

La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux, chargée de la lutte contre le crime organisé, est alors saisie pour esssayer d'identifier les échelons supérieurs du trafic et les donneurs d'ordre. Les enquêteurs découvrent alors que ce derniers se trouvent en région lyonnaise.

L'enquête est ensuite menée conjointement entre les DDSP de Bordeaux et de Lyon, sous la direction d'un même juge d'instruction, ce qui "sort de l'ordinaire" selon Emmanuel Morin, directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde. Elle a abouti aux 12 interpellations de la semaine dernière et au démantèlement de ce trafic de stupéfiants.