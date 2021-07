CBD : le cannabidiol est-il sans danger ?

Depuis quelques mois, le CBD se décline à toutes les sauces : dans les plantes, cosmétiques, tisanes, cigarettes électroniques et même les pizzas. Le CBD ou "cannabidiol" est une molécule issue du cannabis et vantée pour ses vertus apaisantes. Contrairement au cannabis récréatif, le CBD n'est pas une drogue. Il ne provoque ni addiction, ni altération des perceptions. Depuis le mois de juin, sa vente est totalement légalisée en France.



Dans cette boutique, une soixante de références. De quelques euros pour des cookies à près de 100 euros pour cette huile, des prix très variables. C'est au client de trouver la quantité qui lui convient. "Ce qu'on leur conseil de faire, c'est de partir sur quelque chose de léger et voir comment va réagir leur corps et d'ajuster le dosage en fonction du ressenti", explique Brice Masseix, gérant de Purple Store.



Considéré comme un complément alimentaire

Une étude récente de 60 millions de consommateurs révèle que, parfois, les pourcentages de CBD sont erronés. "On a mesuré le taux de CBD, de cannabidiol, dans les produits et on a eu la surprise de constater qu'on ne trouvait pas la teneur qui était indiquée sur les étiquettes, parfois supérieure à ce qui est indiqué", explique Benjamin Douriez, rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs. Pour le médecin Pascal Douex, un surdosage de CBD n'est pas anodin : "c'est dangereux, comme toute substance active. Si vous avalez la moitié d'un flacon, vous allez avoir des effets secondaires importants. Il y a toujours un risque, que s'il est mal utilisé ou que la personne qui l'achète est mal informée, il puisse y avoir des effets secondaires". En France, le CBD est considéré comme un simple complètement alimentaire sans restriction alimentaire pour les femmes enceintes ou les mineurs.