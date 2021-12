CBD : le nouvel eldorado français

Depuis quelques mois, les boutiques de CBD poussent à un rythme effréné, avec des clients toujours plus nombreux. On y trouve des bonbons, de l’huile, de la tisane, des cosmétiques et même des compléments alimentaires. Le CBD n’est pas une drogue, mais une variété de chanvre, comme le cannabis, sauf qu’il contient moins de 0,2% de THC, une substance psychotrope. Il n’est donc pas considéré comme un stupéfiant. Depuis sa légalisation l’an dernier en France, 1 500 boutiques ont vu le jour.

Une clientèle éclectique

"Je vois de plus en plus de clients variés, qu’ils soient âgés, plus jeunes, ou des cadres supérieurs se tourner vers le CBD comme alternative naturelle pour leur bien-être et pour se relaxer", explique Nicolas Chevalier, gérant de Greener shop CBD. Pour produire le précieux graal, il faut absolument que le taux de THC soit réglementaire et les travailleurs du chanvre français souhaiteraient que certaines restrictions soient allégées, pour permettre de créer une réelle filière agricole dans le domaine. Aujourd’hui, près de 10% des Français consomment du CBD. Un marché qui pourrait représenter 700 millions d’euros d’ici l’an prochain