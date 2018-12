L'Agence du médicament souhaite expérimenter le cannabis thérapeutique en France d'ici la fin 2019

L'ANSM souscrit ainsi aux conclusions de son comité d'experts, qui avait donné son feu vert à l'usage du cannabis thérapeutique. L'agence souhaite expérimenter des préparations à base de cannabis, comme des gélules et des sprays, et non le cannabis fumé.

Des comprimés de cannabis, dans un dispensaire, en Israël, le 2 mars 2016. (JACK GUEZ / AFP)