Cannabis : des députés plaident pour une légalisation réglementée

Faut-il légaliser le cannabis ? La question est relancée par la publication, mercredi 5 mai, du rapport parlementaire à ce sujet. Dans leurs conclusions, des députés demandent une légalisation encadrée, ce qui pour eux, permettrait de prendre le contrôle face aux trafiquants et protéger les mineurs.

Pour avoir brandi un joint de cannabis en pleine Assemblée nationale, mardi 4 mai, le député François-Michel Lambert a été vertement rappelé à l'ordre. Il s'attire les foudres du ministre de l'Intérieur, Gerald Darmanin. "Il y a des discours permissifs, et pardonnez-moi de vous le dire monsieur le député, un peu de démagogie dans vos propos", a-t-il asséné.



Un modèle français de légalisation règlementée

Dans les couloirs de l'Assemblée, le député s'explique et pointe l'échec de la lutte contre le cannabis ne France. "45 ans de prohibition en France, et où en sommes-nous aujourd'hui ? Un million de Français fument tous les jours un ou plusieurs joints de cannabis comme celui-ci, et cinq millions très régulièrement", affirme-t-il. Dans un rapport parlementaire rendu public, mercredi 5 mai, une vingtaine de députés prônent un modèle français de légalisation règlementée de la consommation de cannabis.