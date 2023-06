Amendes pour consommation de cannabis payées en carte bancaire ou liquide : "On va se transformer en agent de recouvrement du Trésor public", dénonce un syndicat de police

En raison du faible taux de recouvrement, Emmanuel Macron a annoncé, dans un entretien à "La Provence", que les amendes pour possession ou consommation de cannabis "pourront être payées immédiatement", en carte bancaire ou en liquide.

"On va se transformer en agent de recouvrement du Trésor public", a regretté lundi 26 juin sur franceinfo Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP-police Force Ouvrière alors qu'Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien à La Provence que les amendes pour possession ou consommation de cannabis "pourront être payées immédiatement", en carte bancaire ou en liquide.

Jean-Christophe Couvy "a un doute" sur la capacité de l'"administration à transformer les bonnes idées sur le terrain". Selon lui, cette mesure ne va pas changer grand-chose : "On va continuer à faire comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire donner l'amende forfaitaire et puis la faire payer plus tard", dit-il.

Le représentant syndical a listé les nombreuses difficultés que pourraient rencontrer les policiers. Il a pointé la "charge supplémentaire" en demandant de "prendre en charge des terminaux". En tout, 5 000 terminaux de paiement vont équiper les agents d'ici la fin de l'été, a annoncé le chef de l'État. Par ailleurs, Jean-Christophe Couvy ne voit pas d'un bon œil le fait d'"avoir de l'espèce sur soi" sur le terrain.

Il estime que cette mesure peut mettre les policiers dans des situations délicates : "Imaginez un peu la tension que vous allez avoir sur le terrain avec la personne qui souvent est déjà chargée un peu en stupéfiants. Vous allez lui dire 'Monsieur, on va vous accompagner jusqu'à une banque ou un guichet et vous allez nous donner spontanément votre argent'", a-t-il ironisé.

Un faible taux de recouvrement

Le syndicaliste souligne également qu'un certain nombre de personnes interpellées "sont sous tutelle ou curatelle. Je ne suis pas sûr non plus que ces personnes-là aient de l'argent sur eux", fait-il remarquer. Les mineurs ne seront pas non plus concernés puisqu'ils "ne payent pas d'amende", explique-t-il alors que le chef de l'État s'est inquiété du faible taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD).

"L'AFD sur le papier, c'est peut-être une bonne idée, mais dans les faits, quand on a que 30 à 35% de taux de recouvrement, c'est un peu un échec. C'est un goût amer. Ça veut dire qu'on travaille vraiment pour rien et il y a plein de personnes qui passent à travers les mailles du filet." Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP-police Force Ouvrière à franceinfo

Jean-Christophe Couvy ne comprend pas, d'ailleurs, pourquoi le chiffre est si bas : "Quand vous ne vous acquittez pas d'une amende, au bout d'un certain temps, on vous bloque vos comptes. Et puis le Trésor public se sert sur vos comptes. Et pourquoi ça ne marcherait pas sur les AFD", se demande-t-il.

Il attend donc le contenu du décret d'application pour déterminer les bénéfices de cette nouvelle mesure. Il admet qu'elle peut augmenter le taux de recouvrement : "On prend toutes les bonnes idées. Mais maintenant, c'est encore une fois la capacité que va avoir notre ministère, les ministères en général, à transformer ces idées sur le terrain", a-t-il expliqué.