Alcool : une campagne de sensibilisation inédite

C'est un appartement où se cachent de nombreux indices : des verres cassés dans l'évier, un laisser-aller général, des objets abîmés tachés de rouge... Dans ce jeu, les participants doivent découvrir ce qu'il est arrivé à Laurence Cottet. Un personnage bien réel dont ils sont loin d'imaginer le secret. Elle a été alcoolique.

Trois gagnants seulement

Comme ces joueurs, les proches de Laurence Cottet sont passés à côté de ces indices. Pendant plus de dix ans, sa maladie est passée totalement inaperçue. Plus de 7 000 personnes ont participé à ce jeu imaginé par Addict Aide. Seulement trois ont trouvé qu'elle était alcoolique. Ce jeu pédagogique fournit différents outils pour identifier et venir en aide aux personnes souffrant d'alcoolisme. En France, au moins 500 000 femmes sont dépendantes à l'alcool.

