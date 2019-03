Alcool : 1/4 des Français boivent trop

Pour boire sans risque, d'après le ministère de la Santé, il faut respecter des consignes strictes : dix verres par semaine maximum, avec pas plus de deux verres par jour - et il ne faut pas boire tous les jours. Mais 1 Français sur 4 ne respecte pas ces recommandations, encore plus quand le printemps arrive et que l'envie de boire un verre en terrasse se fait plus pressante. Avec une tendance plus exacerbée aux excès chez les hommes : ils sont 33% à dépasser le seuil conseillé contre seulement 14% chez les femmes.

41 000 décès par an à cause de l'alcool

Chez les jeunes actifs en revanche, l'habitude semble moins présente. "Du lundi au jeudi soir, je suis quasiment à zéro verre", affirme un passant. "C'est juste le week-end, je dirais, cinq ou six verres, pas plus", abonde un autre. Chaque année, l'abus d'alcool est malgré tout responsable de 41 000 décès.

