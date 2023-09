Direct Alzheimer dans ma famille ou chez mes proches

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le Talk de franceinfo reçoit Lucie Delorme, infirmière coordinatrice SSIAD ADMR 20, le chanteur, compositeur, auteur et producer Augustin Charnet et le docteur Emmanuel Cognat, neurologue, maître de conférences des Universités et praticien.

Jeudi 21 septembre est la journée mondiale d’Alzheimer, qui touche 225 000 nouveaux cas chaque année en France. On dénombre 1,2 million de Français atteints par la maladie. Pendant cette journée, de nombreux événements sont organisés en vue de sensibiliser et informer le grand public sur la maladie d’Alzheimer : briser les tabous sur les symptômes de la maladie, informer les proches des patients et répondre à leurs besoins, mettre en avant les actions mises en place par les associations partout en France.

Un projet de traitement prometteur ?

Une lueur d’espoir en janvier et juillet dernier. Les États-Unis ont autorisé deux nouveaux traitements contre la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci, nommés “lecanemab” et “donanemab”, réduiraient le déclin cognitif et donc ralentiraient la progression de la maladie. Ces traitements ne sont pas autorisés en France, et les espoirs sont à tempérer. Ils s’accompagnent de risques qui ne peuvent être négligés et ces derniers sont réservés à un traitement très précoce.







