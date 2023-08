Manche : Barneville-Carteret va perdre son dernier médecin généraliste

C'est une nouvelle illustration de la crise des déserts médicaux en France : la station balnéaire de Barneville-Carteret dans la Manche ne compte plus aucun médecin, car la seule généraliste est partie en vacances. Une absence qui inquiète, en pleine saison touristique.

La station balnéaire de Barneville-Carteret (Manche) compte 2 300 habitants à l’année, et plus de 10 000 en été, mais aucun médecin. Partie en vacances tout le mois d’août, la dernière généraliste pourrait quitter la commune d’ici la fin de l’année, ce qui inquiète beaucoup les riverains. Le maire, David Legouet, a déjà une idée pour l’avenir : "Les médecins qui sont en retraite et qui peuvent travailler un ou deux jours avec la CPR et l’ARS, et la télémédecine qui va arriver dans la région dans les 6 mois qui arrivent."

Une mobilisation pour une médecine salariée

Une association milite pour changer de logiciel : sa pétition en faveur d’une médecine salariée a recueilli 1 200 signatures. "Les centres de santé peuvent être créés par les collectivités municipales d’agglomération ou les départements. On souhaite un engagement de nos élus pour pouvoir créer les conditions d’accueil de médecins salariés", explique Aude Jourdain, de l’association "pour un centre de santé de la côte des Isles". Un centre de médecine salariée est prévu à Valognes (Manche), mais pas de quoi répondre immédiatement aux inquiétudes des Barnevillais.