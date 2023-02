Déserts médicaux : un médecin retraité reprend du service en Ardèche

À 71 ans, un médecin retraité a repris du service dans un village de montagne, en Ardèche. Le docteur continue d'exercer par passion, mais aussi pour répondre aux besoins des habitants de plus en plus âgés et isolés.

À Saint-Cirgues-en-Montagne (Ardèche), 217 habitants, on l’attendait depuis longtemps. "C’est une chance de l’avoir trouvé", dit une habitante. Depuis un an et demi, le Docteur Jean Crochet est le nouveau médecin. À 71 ans, l’ancien chirurgien a repris du service. "C’est une aspiration personnelle, c’est parce qu’on est d’une génération où les médecins arrêtaient quand ils ne pouvaient plus", affirme le Dr Jean Crochet, médecin généraliste.

7 habitants sur 10 ont plus de 60 ans

Les patients, en tout cas, le remercient. "Moi, mon père a 96 ans, ma maman, 87 ans. On a besoin d’eux tout simplement", confie un patient. Le village a tout fait pour l’attirer et faciliter son installation. Le docteur travaille trois jours par semaine, est employé par la mairie et n’a donc pas de paperasse à gérer. Un pôle santé doit bientôt ouvrir et la commune lance un appel pour recruter d’autres médecins. 7 habitants sur 10 ont plus de 60 ans, le besoin en médecins est donc urgent.