VIDEO. Un serpent à deux têtes découvert aux Etats-Unis

Un animal rarissime. Un habitant de Virginie (est des Etats-Unis) a découvert dans son jardin un serpent cuivré à deux têtes, raconte CNN (en anglais), lundi 24 septembre. Appelée, la Société herpétologique de Virginie a tout de suite envoyé un spécialiste pour prendre en charge le reptile.

J.D. Kleopfer, du département de la chasse et de la pêche de l'Etat, a posté une vidéo de l'animal sur sa page Facebook. "Les serpents bicéphales sauvages sont exceptionnellement rares, car ils ne vivent tout simplement pas longtemps", explique-t-il dans son post (en anglais) sur le réseau social.

Deux œsophages et deux trachées

D'après les analyses effectuées sur le serpent, les deux têtes sont fonctionnelles. "Grâce au Centre de la vie sauvage de Virginie, nous pouvons dire que la tête gauche dispose du principal œsophage et que la tête droite a la gorge la mieux développée pour manger", continue J.D. Kleopfer. L'animal possède ainsi deux trachées et deux œsophages, mais a un seul cœur et une seule paire de poumons.

D'après J.D Kleopfer, l'animal a été confié à un spécialiste privé des reptiles "très expérimenté". "Avec un peu de chance et des soins, nous espérons pouvoir le donner à un parc zoologique pour qu’il soit montré au public", continue-t-il.