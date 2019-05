VIDEO. Comment les étoiles de mer se déplacent-elles ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

On les récupère souvent inertes le long des plages mais elles sont pourtant bien vivantes. Malgré les apparences, les étoiles de mer se déplacent fréquemment au fond de l'océan et sont même de grandes chasseuses. Ces organismes s'en prennent en particulier aux vers, aux mollusques mais aussi aux éponges. Et pour s'en accaparer, ils adoptent un mode de locomotion original basé sur un système hydraulique.

Une locomotion surprenante

L'étoile de mer est jonchée de petits pieds en forme de tube. Pour les actionner, elle injecte de l'eau stockée dans ses bras afin qu'ils puissent se déployer sous l'effet de la pression. Ensuite, ces pieds se collent et se décollent successivement sur la surface, ce qui permet à l'individu d'avancer. Et ce n'est pas par succion que ces petits membres s'agrippent au sol mais grâce à une substance adhésive rejetée par les branches de l'étoile.

Malgré ce système ingénieux, ces animaux marins ne sont pas les plus grands athlètes de l'océan : ils n'avancent que d'une dizaine de centimètres par minute.