VIDEO. Bioéthique : "On fait des expérimentations invraisemblables", dénonce l'archevêque de Paris

"On fait des expérimentations invraisemblables", a dénoncé sur franceinfo Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, mardi 1er octobre. L'homme d'Église parlait du travail de chercheurs occidentaux qui ont créé dans un laboratoire en Chine, un embryon formé de cellules de singes et de cellules humaines. "C'est la chimère quand même, c'est-à-dire qu'on va créer des êtres qui ont un patrimoine génétique d'homme et un patrimoine génétique d'animal", s'est-il inquiété.

"On ouvre la porte"

Michel Aupetit a reconnu que ce type d'expérimentations n'est pas dans le projet de la loi bioéthique débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. Cependant, selon lui, "la loi lève l'interdit".

"On voit bien qu'on ouvre la porte, a-t-il jugé. Bien sûr on ne dit pas qu'il faut le faire mais on dit que ce n'est plus interdit. Donc quelque part on ouvre la porte et ça va se faire forcément mais c'est quand même un peu inquiétant", a poursuivi Michel Aupetit. "Si ça n'inquiète personne qu'on fasse ce genre d'expériences un peu invraisemblables, je ne sais plus dans quelle société nous vivons", a insisté l'archevêque de Paris.