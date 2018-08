Vers ressuscités : "C'est un peu surprenant d'entendre que nous avons pu ramener à la vie des animaux qui ont attendu des dizaines de milliers d'années"

Les deux vers, des nématodes, deviennent ainsi les plus vieux êtres vivants de la Terre.

"C'est un peu surprenant d'entendre que nous avons pu ramener à la vie des animaux qui ont attendu des dizaines de milliers d'années", a réagi sur franceinfo mercredi 1er août Jean-Lou Justine, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, après que des scientifiques russes, en collaboration avec des chercheurs de Princeton, ont annoncé avoir ressuscité deux vers de Sibérie prisonniers dans une couche glacière en Sibérie.

franceinfo : Qu'est-ce qu'un nématode ?

Jean-Lou Justine : Ça n'a rien à voir avec des vers de terre. Il s'agit de vers ronds dont le plan d'organisation est très simple : ils ont une cuticule très dure qui les protège tout autour du corps et, pour faire simple, on peut dire que c'est un tuyau à l'intérieur d'un tuyau. Le tuyau extérieur correspond à la cuticule et le tuyau intérieur correspond au tube digestif. A part ça, il n'y a presque rien dans un nématode.

Comment ont-ils pu ressusciter ?

C'est un peu surprenant d'entendre que nous avons pu ramener à la vie des animaux qui ont attendu des dizaines de milliers d'années. C'est une première. Ces vers, par leur plan d'organisation très simple, sont pratiquement faits pour résister à des conditions difficiles. Ensuite, ce sont des nématodes du sol de région froide donc, tous les hivers, ces animaux-là devaient être dans un sol gelé et se remettre à la vie au printemps. C'est relativement facile pour un ver de ce type parce que son milieu intérieur est très salé, donc ça ne gèle pas et ça ne fait pas de cristaux de glace. Tout cela est possible pour un nématode alors que beaucoup d'autres animaux n'arriveraient pas à survivre à des conditions de ce genre. Pour les ressusciter, les scientifiques ont eu plusieurs échantillons et ils n'ont réussi à sortir que deux nématodes de deux échantillons donc il n'ont pas eu 100% de réussite.

Est-ce que cette expérience donne des pistes pour la cryogénisation de l'homme dans l'avenir ?

Le plan d'organisation d'un mammifère comme l'Homme est infiniment plus compliqué que celui d'un nématode. Si on congèle notre milieu intérieur, il produit des cristaux de glace et les cellules éclatent. Ça ne donne donc pas des pistes dans l'immédiat. En revanche, c'est intéressant pour la science. J'attends des études génétiques. J'aimerais qu'on nous dise dans quelques mois s'il s'agit de la même espèce qui est aujourd'hui dans les sols gelés ou si l'espèce a évolué sur les 40 000 dernières années.