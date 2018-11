Le secret des crottes cubiques du wombat enfin dévoilé

C'est une étude très sérieuse, qui parle… de caca. Une équipe internationale conduite par l’Institut technologique de Géorgie, aux Etats-Unis, a présenté ses travaux (en anglais) sur la forme carrée des crottes de wombat, lors du 71e Congrès de la Société américaine de physique, dimanche 18 novembre à Atlanta (Etats-Unis).

Wombat poo is cube shaped so they can mark their territory with it but no one knows how they make their poo square #advancedwombattechnology pic.twitter.com/fIvMhyRoWS